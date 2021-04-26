ПАРК-отель СОЛНЕЧНЫЙ!

74-й километр Ленинградского шоссе (56 км. от МКАД по скоростной автостраде) — и вы оказываетесь в одном из заповедных районов Подмосковья. Знаменитые Живагинские пруды, и хвойный девственный лес, протянувшийся на многие километры. Воздух здесь невероятно чистый и насыщенный целебными фитонцидами, благодаря лесопарковой зоне вокруг Парк-отеля «Солнечный» площадью более 100 Га. Официально признано, что север московской области одно из самых экологически чистых направлений.

Корпуса отеля построены из экологически чистых материалов в стиле европейского шале. Номера отеля «Солнечный» имеют оригинальное оформление и обставлены рубленной деревянной мебелью, что придаёт им особый комфорт.

Обслуживание в отеле «Солнечный» по расширенной системе «всё включено» с питанием «шведский стол».