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  • Парк-отель Солнечный
    Парк-отель Солнечный
    Один из лучших отелей Подмосковья.
  • Парк-отель Солнечный
    Парк-отель Солнечный
    «Все включено» с расширенным пакетом услуг.
  • Парк-отель Солнечный
    Парк-отель Солнечный
    Подогреваемый бассейн площадью 250 кв.м.
  • Парк-отель Солнечный
    Парк-отель Солнечный
    Самый большой подогреваемый бассейн в Подмосковье.
  • Парк-отель Солнечный
    Парк-отель Солнечный
    Расширенный пакет услуг по системе «все включено».
  • Парк-отель Солнечный
    Парк-отель Солнечный
    СПА-центр: Термальная зона, Бьюти зона и Фито-бар.
  • Парк-отель Солнечный
    Парк-отель Солнечный
    СПА-центр: Термальная зона, Бьюти зона и Фито-бар.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

СПА

СПА

БАССЕЙН

Бассейн

ПАРК-отель СОЛНЕЧНЫЙ!

74-й километр Ленинградского шоссе (56 км. от МКАД по скоростной автостраде) — и вы оказываетесь в одном из заповедных районов Подмосковья. Знаменитые Живагинские пруды, и хвойный девственный лес, протянувшийся на многие километры. Воздух здесь невероятно чистый и насыщенный целебными фитонцидами, благодаря лесопарковой зоне вокруг Парк-отеля «Солнечный» площадью более 100 Га. Официально признано, что север московской области одно из самых экологически чистых направлений.

Корпуса отеля построены из экологически чистых материалов в стиле европейского шале. Номера отеля «Солнечный» имеют оригинальное оформление и обставлены рубленной деревянной мебелью, что придаёт им особый комфорт.

Обслуживание в отеле «Солнечный» по расширенной системе «всё включено» с питанием «шведский стол».

все номера солнечного

 

Park-Hotel & SPA «СОЛНЕЧНЫЙ» в ближайшем Подмосковье

Территория СПА-отеля «Солнечный» обустроена по высоким стандартам современного гостиничного комплекса.

В отеле есть все необходимое и для любителей спокойного отдыха на природе, и для сторонников активного отдыха.

В 2019 году в отеле состоялось открытие крупнейшего в стране СПА-комплекса в составе которого теперь 10 бассейнов и 17 саун. Среди бассейнов уникальные подогреваемые открытые бассейны: в форме водоёма среди сосен и в форме гриба высотой более 7 метров с морской водой. Есть и крытые бассейны, и детские, и бассейн-джакузи.

До отеля легко и быстро добраться как на собственном транспорте, так и на общественном. 

GPS координаты: C.Ш. 56.254789, В.Д. 36.888526

Интересное об отеле

ПОД
МОСКОВЬЕ!

ТЕРРИТОРИЯ

Солнечногорский район,
с.п. Смирновское,
д. Дулепово,
Отель «Солнечный»

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НОМЕРА
ОТЕЛЯ!

ОТЕЛЬ

Отель расположен
в экологически чистом
и живописном
районе Подмосковья

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РЕСТОРАНЫ
БАРЫ

РЕСТОРАНЫ

Два ресторана по системе
ALacarte, гриль-бар,
чайный домик, лобби-бар,
суши-бар и room-servic

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Бизнес-центр
КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

Конференц-залы
различной вместимости,
оснащенные современным
оборудованием

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